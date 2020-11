Il giorno del derby di Genova, Rovella: "Ci rifaremo, iniziando dalla gara di stasera"

Il centrocampista del Genoa Nicolò Rovella è stato intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Fra gli argomenti trattati un commento sulla situazione in casa rossoblu: "Abbiamo dimostrato il nostro grande spirito di gruppo, una base eccellente da cui ripartire. Quanto accaduto ci ha reso ancora più forti sul piano mentale. Qui ci sono valori eccelsi, il Covid-19 ci ha concesso poco tempo per esprimerlo. Ma ci rifaremo, iniziando dal derby. I derby con le giovanili? Mi torna in mente quello di due anni fa con la Primavera in casa ad Arenzano: venivamo da un periodo negativo. Finì due a zero: splendido".