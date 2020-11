Il giorno del derby di Genova: seconda sfida a porte chiuse. A luglio la decise Lerager

Non ci sarà il pubblico. Non ci sarà il boato pronto ad avvolgere le gradinate del “Ferraris” al momento dell’uscita delle due squadre dal tunnel. Non ci sarà la partita nella partita delle due tifoserie, da sempre pronte a dar vita a due coreografie da lasciare senza fiato. Da guardare e riguardare. Questa sera non ci sarà tutto questo. La partita, per far fronte alla diffusione del Covid-19, si giocherà a porte chiuse. Si potranno sentire le indicazioni dei tecnici dalle panchine e le urla dei giocatori sul terreno verde, in genere completamente coperte dal frastuono di un pubblico che, a Genova, attende questa partita da inizio campionato.

A porte chiuse nella passata stagione - Quello di stasera non sarà la prima volta che la stracittadina della Lanterna si giocherà senza pubblico. Già nella passata stagione la partita fra Sampdoria e Genoa, così come oggi i blucerchiati giocavano in casa per calendario, si è giocata senza pubblico sugli spalti. Era il 22 luglio e al rigore di Criscito in apertura rispose Gabbiadini alla mezzora. A venti minuti dalla fine è Lerager a consegnare il derby nelle mani del Genoa dopo quattro anni di astinenza.