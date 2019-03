© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Kean, quel no del Napoli...". E' il titolo de Il Mattino oggi in edicola che racconta un retroscena. Raiola in estate chiamò De Laurentiis per un prestito del giovane attaccante: il presidente rifiutò la soluzione. Il giovane Moise è ormai un'icona della nuova Nazionale. "E' italiano chiunque viva qui senza nessuna differenza".