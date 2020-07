Il Mattino - Napoli-Osimhen, è il giorno giusto per chiudere: può arrivare a Roma già domani

"Osimhen, è il giorno giusto". Il Mattino non ha dubbi: la giornata odierna sarà decisiva per il trasferimento di Victor Osimhen al Napoli. Come riporta il quotidiano, ieri il ds Giuntoli è sbarcato in Sardegna e ha trascorso l'intera giornata a bordo di uno yacht in compagnia del giocatore, del presidente del Lille e i nuovi agenti del nigeriano. Un primo incontro esplorativo, ma positivo coi nuovi rappresentanti del talento classe '98: tanto che "già domani - si legge - Osimhen potrebbe volare a Roma per sostenere le visite mediche e firmare il contratto" coi partenopei.