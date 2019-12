Il Mattino: nessun giocatore del Napoli intende pagare la multa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna de Il Mattino spiega che nessun giocatore del Napoli intende pagare la multa. Tutti hanno dato mandato ai propri legali di andare all'arbitrato e spingono per la nomina di un unico arbitro nella lite con De Laurentiis e nella definizione dei lodi. Il tempo a disposizione scade il 7 dicembre, per depositare le memorie difensive e nominare un arbitro di parte. Per l'udienza sulle multe, però, servirà attendere febbraio.