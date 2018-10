Il mercato che verrà - Modric: l'impossibile di Ausilio che chiude la porta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luka Modric è stato il grande sogno dell'estate dell'Inter. Sogno che come tutti sappiamo è rimasto tale, con tanto di denuncia alla FIFA da parte di Florentino Perez, presidente del Real Madrid, per aver contattato il giocatore senza passare prima dal club spagnolo. Il direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, nelle scorse ore è stato categorico sulla possibilità che il tutto possa riaprirsi, definendo l'affare "impossibile". Difficile che il dirigente abbia bluffato, visto che non ci sono i margini per mettersi al tavolo con il club iberico e per questo i nerazzurri dovranno puntare su altri obiettivi a gennaio, sempre che Spalletti chieda rinforzi alla società.

In tutto questo Luka Modric resterà con ogni probabilità al Real Madrid almeno fino a giugno per poi prendere una decisione definitiva sul suo futuro con tutta la calma necessaria, anche perché nel 2019 il croato compirà 34 anni e dovrà cercare la sistemazione migliore per concludere la sua splendida carriera. Il prossimo Pallone d'Oro potrebbe essere suo, vista la Champions vinta con il Real Madrid e il Mondiale sfiorato con la sua Nazionale, per quello che sarebbe il coronamento di una stagione indimenticabile.