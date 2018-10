Il mercato che verrà - Rabiot: Juve o Barça. Tutto nelle mani della madre

Juventus o Barcellona? Barcellona o Juventus? Il futuro di Adrien Rabiot, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain il prossimo 30 giugno, sembra essere a metà tra una di queste due squadre. Da una parte i bianconeri, pronti ad assicurarsi il centrocampista classe 1995 che ormai da tempo vuole lasciare Parigi, dall'altra i blaugrana che al momento pensano di essere in vantaggio, e in mezzo la madre-agente del calciatore, pronta a non farsi intimorire e a strappare un ricco contratto per suo figlio.

Già ai tempi del primo rinnovo col PSG tutto passò da lui, dalla trattativa fatta con la persona che gestisce al meglio il futuro del ragazzo e al momento la richiesta, sia per il Barcellona che per la Juventus è di 7/7,5 milioni di euro a stagioni. Tanti per un giocatore che sicuramente ha fatto vedere buone cose ma che deve ancora dimostrare tanto, ma se si dovesse prendere a zero sarebbe comunque un affare. Per anticipare la concorrenza una delle due società potrebbe provare ad affondare il colpo anche a gennaio ma non sarà facile portarlo via da Parigi prima di giugno. Sullo sfondo poi il Milan e Leonardo: il dirigente adora Rabiot e potrebbe anche fare una follia per il francese.