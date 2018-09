© foto di Imago/Image Sport

La FIFA, nel suo studio sul mercato estivo internazionale, si sofferma anche sui giocatori presenti al Mondiale di Russia 2018. 736 calciatori convocati di 32 Nazionali diverse, 155 sono stati coinvolti in trasferimenti compresi tra il 1 giugno e il 1 settembre del 2018. Età media del trasferito di 27 anni e 5 mesi, più vecchio dell'età media del giocatore protagonista di un colpo di mercato in estate di quasi 3 anni. Il costo medio dei giocatori del Mondiale coinvolti in una trattativa (67,7%), è stato di 13,0 milioni di dollari, oltre il 3.5 della media globale. Il 76,1% sono andati in Europa, ben 118. 21 in Asia, 8 tra Nord e Centro America, 5 in Sudamerica e 3 in Africa.