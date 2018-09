Il mercato dei Big 5: crollo Francia. Nuova frontiera Arabia

© foto di Imago/Image Sport

Nell'analisi del calciomercato internazionale fatta oggi in un lungo documento dalla FIFA, si traccia anche il profilo di Spagna, Germania, Francia e non solo. Nel file riservato alle Big 5, viene spiegato che sono stati 960.9 milioni di dollari spesi dalle spagnole, 42,2% in più rispetto a un anno fa. 426 però le uscite e 359 le entrate, è il deficit più grande come volume di trasferimenti. -34,7% per la Francia con 418,8 milioni di dollari, crollo dopo il record della scorsa stagione ma la bellezza di 833,4 milioni per le uscite e altrettanto primato per i giocatori in partenza. E la Germania? 391,3 milioni di dollari per le entrate, 31,1% in meno rispetto a un anno fa. In gran parte, infatti, i club tedeschi hanno acquistato giocatori a zero, per il 52,3% dei trasferimenti chiusi. A seguire, in quanto a soldi spesi, a sorpresa l'Arabia Saudita (152,1 con una crescita del +485,4%), Belgio (128,2 milioni di dollari), Portogallo (85,4), Olanda (84,9) e Cina (81,8).