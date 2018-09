© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'analisi della FIFA sui Big 5, ovvero sul calciomercato estivo delle 5 grandi leghe europee, evidenzia un dato. L'Inghilterra è stata la lega più attiva: 459 trasferimenti in entrata, 522 in uscita. I club inglesi hanno speso 1,440 milioni di dollari totali, quinta estate consecutiva dove hanno iniettato nel mercato una cifra di circa 1 miliardo. L'Italia segna a suo modo la storia: è la seconda nazione a sorpassare lo scoglio del miliardo di dollari speso in estate con 1,003.9 milioni di dollari pagati per le entrate in estate. Un clamoroso +74,7% e un incremento medio delle trattative rispetto all'estate precedente del +9,8%.