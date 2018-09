© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La FIFA analizza il mercato italiano e confronta le stagioni dal 2011 al 2018. Si passa dai 200 trasferimenti in entrata per i club fino ai 279 di questo 2018. E' la cifra massima toccata negli ultimi anni, non quella di quelli in uscita: la vetta sono stati i 264 del 2014 a fronte dei 258 dell'ultima estate. E' decisamente l'anno in cui l'Italia ha speso più soldi: il precedente record era di 574,5 milioni di dollari, nel 2018 è stato di 1003,9. Una cifra clamorosa mentre come entrate non è arrivato il record. Nel 2017 è stato di 419,9 milioni di dollari per le cessioni, 417,2 in quest'ultima sessione di calciomercato.