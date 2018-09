© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mercato ridotto? Nessun problema. L'analisi della Fifa sull'ultima sessione di calciomercato rileva infatti che nei 5 grandi campionati d'Europa, c'è stato lo 0,6% di trasferimenti internazionali in entrata in più rispetto alla scorsa estate. Da 431 a 443. Sono diminuiti però i trasferimenti onerosi, da 604 a 564 e pure quelli medi per squadra con un -2,1% totale. Meno affari per club, forse, ma più costosi: il costo medio di ogni trasferimento è aumentato addirittura del 14,2% e chi ha speso, in media lo ha fatto versando nel mare magnum del calciomercato 24,9 milioni di dollari americani, il 9,8% in più rispetto a un estate fa. Il numero di trasferimenti totale è stato di 1629: 564 con un costo di trasferimento, 1065 senza. Nel 2011, solo 1035 trasferimenti di cui 730 gratuiti e 305 con un costo per il cartellino. Soldi totali spesi? 4,21 miliardi di dollari americani. Tantissima differenza rispetto a due anni fa quando il complessivo era di 2,79 miliardi di dollari americani.