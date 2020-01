Il mercato in un minuto: a gennaio il Sassuolo resiste per i suoi big

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A gennaio, il Sassuolo non vende i suoi big. Come spesso ha ricordato negli anni l'ad Carnevali, è questa una regola alla quale che i neroverdi hanno sempre rispettato. Non che sia facile, perché le richieste non mancano: la Roma bussa per Caputo, se mai riuscirà a convincere Kalinic a salutare il Colosseo. La Fiorentina ha messo nel mirino Alfred Duncan per rinforzare il centrocampo a disposizione di Montella. A salutare potrebbe essere Defrel, fin qui poco impiegato da De Zerbi: Sampdoria e SPAL sono in pressing. In uscita anche il giovane Tripaldelli, che cerca maggior spazio altrove: Bologna, Fiorentina e Genoa hanno chiesto informazioni. Se non vendi, non compri: per questo è difficile immaginare una campagna acquisti impegnativa da parte di una società che al momento ha una rosa ben costruita. Nell'ambito delle trattative con la Fiorentina, gli emiliani hanno sondato il nome di Pedro. Più facile che possa rivedersi al Mapei il brasiliano Farias, attualmente al Lecce.