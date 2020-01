© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un Genoa già grande protagonista del mercato, come spesso accade nella sessione invernale. A Pegli sono già arrivati Perin, Behrami e Destro, ma gli acquisti da parte del presidente Preziosi riguarderanno ancora un difensore e un centrocampista: per la retroguardia piace Sebastiano Luperto del Napoli, così come Federico Ceccherini della Fiorentina e Gian Marco Ferrari del Sassuolo. A centrocampo è stato sondato Birkir Bjarnason che però ha anche altre offerte, il sogno porta a Lucas Castro del Cagliari che nelle ultime ore ha scalato posizioni dopo il via libera del tecnico Nicola.

In uscita certa la partenza di Ionut Radu dopo l'arrivo di Perin, così come molto probabile quello di Andrea Pinamonti anche se prima deve essere risolta la questione con l'Inter. Riccardo Saponara continua ad essere nel mirino del Lecce.