Il mercato in un minuto - Atalanta, asse col Milan per cambiare la difesa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Via un difensore, dentro un altro. Il reparto arretrato è il tema caldo per rinforzare l'Atalanta in questo momento. Gli orobici sono prossimi a salutare Simon Kjaer, sondato anche dal Milan e vicino al Diavolo dopo l'iniziale corteggiamento (respinto nella giornata di ieri) della Sampdoria. Per prenderne il posto, fari puntati sul ritorno di Mattia Caldara, attualmente in forza proprio ai rossoneri. L'incastro pare diventato semplice: nuovi incontri tra le parti anche oggi, per Caldara si va verso un prestito da 18 mesi con diritto di riscatto. Fumata bianca a un passo. La società orobica cerca anche un ricambio sulla fascia sinistra, dove Arana potrebbe partire. Pochi aggiornamenti su questo fronte: Cobbaut resta nel mirino, dal Belgio arrivano spifferi sul gradimento nei confronti di Lutonda, diciannovenne dell'Anderlecht. Tornando alle uscite, è fatta per Musa Barrow al Bologna: pochi dettagli da limare, affare sui 15 milioni di euro. I rossoblù vorrebbero anche Roger Ibanez, l'affare può chiudersi a 5 milioni che però non sono pochi. In attacco, chieste informazioni per Politano: la ciliegina sulla torta di Gasp, comunque, può aspettare.