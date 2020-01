Il mercato in un minuto: Atalanta, cambia la difesa. Stelle blindate

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La squadra rivelazione del 2019, l'Atalanta, è partita in quinta marcia anche nel 2020 col 5-0 al Parma. Servono dunque colpi per rifinirla, in attesa di capire quali saranno mire e intenzioni per l'estate dei Percassi. Intanto il nome di Elias Cobbaut dell'Anderlecht sembra vicino, ci sarebbe il placet di Gian Piero Gasperini per il difensore. L'altro nome è quello di Mattia Caldara che al Milan non trova spazio: sarebbe un ritorno quello del difensore centrale, mentre in uscita c'è Simon Kjaer (stand-by Sampdoria, ipotesi Milan), Guilherme Arana, e pure Musa Barrow. L'attaccante sembra a un passo dal Bologna dove potrebbe finire anche l'altro centrale Roger Ibanez. Blindate intanto le stelle nonostante il sondaggio del Chelsea per Robin Gosens, della Roma per Timothy Castagne e delle richieste per gli altri big. "Restano tutti con noi almeno fino a luglio, da Gomez a Ilicic a Zapata", ha garantito il ds Giovanni Sartori negli scorsi giorni.