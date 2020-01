Ufficializzato l'arrivo di Mattia Caldara e - quasi contestualmente - l'addio di Kjaer direzione Milan, è tempo di cessioni in casa Atalanta. Musa Barrow ha già completato i documenti per il proprio trasferimento a Bologna, per Roger Ibanez dovrebbe essere solo questione di tempo. Condizionale d'obbligo perché se è vero che ha scelto i rossoblù, dall'altro la Roma potrebbe spingere in caso di addio di Mert Cetin, che piace a Sampdoria, Galatasaray e Hellas Verona. Davanti continua il frullatore di nomi, perché ora è il momento di Francisco Trincao, ala del Braga: i portoghesi lo valutano 30 milioni, per ora l'Atalanta ne ha proposti 11, perché in estate si sarebbe liberato a quella cifra. Niente da fare, almeno per ora. Così per Arana: il brasiliano non rientra più nei piani del club bergamasco, ma continua ad allenarsi, sperando in una offerta che per ora non è arrivata. Eventualmente ci sarebbe una idea Cobbaut, dall'Anderlecht, ma la situazione è ferma.