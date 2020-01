Il mercato in un minuto - Atalanta, tutto sulle fasce. Masiello può partire

L'Atalanta è al lavoro per rinforzare la rosa, con uno sguardo già alla prossima stagione, quando, molto probabilmente, sarà costretta a cedere alcuni dei suoi gioielli: Lennart Czyborra ha firmato ieri ed è considerato già l'erede di Robin Gosens. Intanto, il giocatore ex Heracles rinforzerà la batteria degli esterni a disposizione di Gian Piero Gasperini; lo stesso dovrebbe succedere a Raoul Bellanova, che ha già terminato la sua avventura al Bordeaux. Il ritorno di Caldara ha costretto Roger Ibanez a fare le valigie: il difensore sarà annunciato presto dalla Roma. Anche Andrea Masiello, ai margini della rosa dopo tanti anni vissuti da protagonista, potrebbe salutare Bergamo, così come Arana, bocciato e conteso da Atletico Mineiro e Palmeiras. Curioso l'interesse della Dea per due giocatori dallo stesso cognome: Josip e Bosko Sutalo.