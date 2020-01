© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Atalanta potrebbe presto battere altri due colpi in difesa. Il primo è Raoul Bellanova, per cui si è trovata la quadratura con il Bordeaux per un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni, le parti sono vicine anche per quel che riguarda lo stipendio. La novità invece è la fumata bianca per Bosko Sutalo, difensore centrale dell'Osijek, per cui i nerazzurri hanno offerto circa 5 milioni. Gli agenti hanno detto di sì alla proposta nerazzurra, è pronto un contratto da quattro anni e mezzo con opzione per il quinto. A questo punto sarebbero due gli acquisti per chiudere la rosa per Gian Piero Gasperini, dopo l'addio di Masiello. Da capire invece la questione attaccanti: l'Atalanta sarebbe intenzionata a rimanere così, magari puntando sulla crescita dei giovani (da Piccoli a Traore) dopo l'addio di Barrow. Gasperini invece vorrebbe un altro in più.