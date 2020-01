© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Salutato Destro, il Bologna cerca un nuovo attaccante che possa ricoprire in pianta stabile il ruolo di centravanti, anche per far rifiatare Palacio. Fin qui, l'esperto argentino è stato il miglior marcatore con Orsolini, ma un 9 che dia qualche certezza è tra i desideri di Mihajlovic. Fari puntati su Musa Barrow, giovane gambiano del Bologna, conteso però anche da Hellas Verona e Torino: affare da 13-15 milioni di euro, i felsinei hanno guadagnato la pole position ma ora incassano il ritorno della concorrenza. L'alternativa ha le fattezze di Andrea Pinamonti, in uscita dal Genoa ma seguito anche dalla SPAL. Poi focus sulla retroguardia: il primo nome è quello di Roger Ibanez, nel mirino c'è anche Juan Jesus. Sulla fascia difensiva, sondaggio per Tripaldelli. In uscita, il Genoa bussa per Mbaye: l'impressione è che all'ombra delle due torri non abbiano intenzione di cederlo con tanta facilità.