Il mercato in un minuto: Bologna, caccia al difensore. Dzemaili via

Emergenza totale per la difesa del Bologna che adesso cerca più che mai rinforzi per la difesa. Il nome in pole sarebbe quello di Kevin Bonifazi dopo che Roger Ibanez ha preferito la Roma al Bologna. Però la SPAL è avanti per il centrale del Torino, per questo Bigon e Sabatini lavorano alle alternative. Tra i nomi anche Juan Jesus della Roma, per il ruolo di esterno mancino c'è anche Federico Dimarco dell'Inter ma in questo caso avanti c'è l'Hellas Verona. Come usato sicuro, idea Yuto Nagatomo del Galtasaray. A centrocampo, preso Nicolas Dominguez, già protagonista, può partire Blerim Dzemaili: lo vuole il suo mentore Roberto Donadoni in Cina, allo Shenzhen. Per il futuro già ufficiale (ma resta al Chievo Verona fino a giugno) Emanuel Vignato.