© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Serve un difensore al Bologna di Riccardo Bigon e Walter Sabatini. Messo a posto l'attacco con l'arrivo di Musa Barrow, c'è da registrare lo stand-by per la questione Dragovic: il Bayer Leverkusen non ha il sostituto, un po' come il Parma attualmente per Gagliolo, per cui c'è stato un interessamento nelle scorse ore. La vittoria contro la SPAL ha dato morale e tranquillità al gruppo, la speranza è quella di riportare Lyanco in rossoblù ma il Torino continua a fare muro, anche dopo la terribile sconfitta contro l'Atalanta. Capitolo uscite: Dzemaili è a un passo dallo Shenzhen di Roberto Donadoni, manca ancora l'accordo con i cinesi. Insomma, manca un difensore e poi sarà mercato chiuso: nel mirino ci sono anche Nagatomo e Coentrao, per la fascia sinistra.