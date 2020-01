Il mercato in un minuto - Brescia, Corini aspetta mezzala e centrale

Continua a muoversi il Brescia che domani sfida il Milan in campionato. "Vedremo", dice Eugenio Corini, che non vuole sbilanciarsi sugli obiettivi. Le Rondinelle, però, cercano un'altra mezzala dopo Birkir Bjarnason. Miha Zajc sarebbe vicino all'addio al Fenerbahce e a un passo dal ritorno in Serie A. Conferme sulla proposta del Brescia, l'accordo sarebbe vicino. Eugenio Corini, per il quale adesso potrebbe peraltro aprirsi presto lo scenario del rinnovo, chiede a Massimo Cellino anche un difensore centrale: i nomi sarebbero due: Federico Ceccherini in forza alla Fiorentina e Luka Bogdan, classe '96 croato del Livorno. Mentre il Parma pensa insieme al Pescara ad Alessandro Matri (i ducali sono anche su Alfredo Donnarumma, ndr), Alessandro Semprini piace in B. Ci sono Cosenza, Livorno (nell'affare Bogdan) ed Entella.