Il mercato in un minuto - Brescia, prima le uscite. Finalmente Skrabb

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ufficialità di Michael Skrabb, in casa Brescia, è quasi una liberazione. Lo è stato sicuramente per il calciatore, arrivato in Lombardia sul finire della scorsa settimana, salvo poi vedere la trattativa impelagarsi per una questione sulle commissioni dell'agente. La questione centrale in casa Rondinelle è quella di cedere prima i profili che vengono richiesti dalla B, come Morosini o Tremolada. Fumata nera per Matri a Livorno - sul centravanti c'era anche il Monza - mentre Donnarumma rimane in uscita non tanto per una questione tecnica bensì per qualche incomprensione delle scorse settimane. Per il centrocampo c'è sempre l'opzione Miha Zajc, sloveno ex Empoli, mentre per l'attacco il nome caldo è quello di Krmencik, a un passo dal Genoa nelle ultime settimane e ora inseguito proprio dai bresciani.