© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il presidente del Brescia, Massimo Cellino, lavora per puntellare la rosa di Eugenio Corini. Preso oggi Simon Skrabb: prende il posto di Curcio, oggi le visite mediche per il calciatore dell'IFK Norrköping che firmerà con le rondinelle un contratto valido fino a giugno 2024 da 400mila euro a stagione. Poi è vicino Jake Larsson dell'Orebro per la mediana, occhio all'attacco dove il nome è quello di Ibrahima Niane del Metz. Vent'anni, il senegalese è uno dei giocatori africani più interessanti: la società transalpina ha ricevuto molte richieste per il prestito del ragazzo, sia dalla Ligue 1 che dalla Ligue 2. Blindati invece Sandro Tonali e Andrea Cistana: i due gioielli di casa Brescia partiranno soltanto in estate.