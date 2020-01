© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La prima esigenza in entrata, per il Cagliari di Rolando Maran, è un difensore che possa rinforzare numericamente e qualitativamente il reparto. Perso Kjaer, resta viva una minima possibilità di arrivare a Lorenzo Tonelli in uscita da Napoli. Relativamente più caldo il nome di Juan Jesus, altre idee sono quelle di Cistana e Goldaniga. Un rinforzo ulteriore potrebbe riguardare la corsia destra, con i nomi di Adjapong e Ezequiel Schelotto nella lista rossoblù, mentre davanti molto dipenderà dalle cessioni e dal recupero di Pavoletti, col nome di Marko Pjaca che stuzzica le idee isolane.

Capitolo cessioni: dopo l'operazione Deiola, proseguono i contatti col Lecce che potrebbe presto accogliere anche Artur Ionita. Lucas Castro è finito nel mirino del Genoa, mentre Alberto Cerri ha ricevuto interessamenti dal Besiktas. Quasi impossibile, infine, immaginare un addio in questa sessione da parte di Nahitan Nandez che comunque ha molto mercato fra le big italiane.