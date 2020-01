© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Cagliari, dopo un 2019 da sogno, cerca rinforzi per proseguire la rincorsa europea. Giulini e Carli lavorano per puntellare la rosa di Maran. Serve un difensore, il nome potrebbe essere quello di Lorenzo Tonelli che al Napoli è ancora a zero minuti giocati. Juan Jesus della Roma, per adesso, solo un'opportunità. Serenità del club sul fronte Nainthan Nandez, la società vuole tenerlo fino all'estate quando potrà semmai essere una pedina per confermare Radja Nainggolan dall'Inter. Per il presente il Cagliari cerca un uomo davanti, tra le idee c'è anche Marko Pjaca della Juventus. In uscita in mediana c'è anche Alessandro Deiola, vicino al Lecce ma spunta il Brescia. Claud Adjapong può arrivare in difesa, via Simone Pinna diretto a Empoli.