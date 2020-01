Il mercato in un minuto - Cagliari, in due salutano. Nuova pista in difesa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'asse col Lecce è foriero di addii, per il Cagliari. In Salento è già volato Deiola, potrebbe seguirlo a breve Artur Ionita. Almeno, questa è l'intenzione dei giallorossi, che hanno bussato alla porta di Giulini per il moldavo. È di oggi la notizia della cessione di Simone Pinna, laterale finito all'Empoli in Serie B. Sempre per quanto riguarda eventuali trasferimenti lontano dal rossoblù, il Besiktas cerca un attaccante e pensa anche a Cerri: non ha giocato moltissimo, ma di recente è stato anche decisivo. Con il rientro di Pavoletti più vicino, ovviamente, potrebbe partire. Capitolo entrate freddo per la squadra di Maran, si complica soprattutto la caccia a un difensore centrale: Kjaer è a un passo dal Milan, Tonelli dal ritorno alla Sampdoria. Entrambi erano finiti nel mirino degli isolani, che per la cronaca cercano anche un rinforzo sulle fasce. L'ultima pista, per quanto riguarda lo stopper, porta comunque a Roger Ibanez, in uscita dall'Atalanta e seguito da tempo del Bologna. Resta viva l'idea Pjaca per l'attacco: gli incontri in Lega di questi giorni possono aver giocato un ruolo nell'agevolare la trattativa.