Il mercato in un minuto - Cagliari, scommessa Pjaca. Ora il difensore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fumata bianca per l'arrivo di Marko Pjaca. Nella serata di ieri, il Cagliari ha definito l'arrivo dalla Juventus dell'esterno croato classe '97 che si trasferisce in Sardegna con la formula del prestito per 18 mesi con diritto di riscatto e controriscatto a favore della società bianconera.

Adesso le attenzioni di Carli e Giulini saranno concentrate sull'arrivo di un centrale di difesa. Interessa Retsos del Bayer Leverkusen ma la dirigenza sta valutando anche profili più pronti come Edoardo Goldaniga.

In uscita, da registrare l'interesse per Fabio Pisacane della Fiorentina, che affonderà il colpo in caso di cessione di Ceccherini. Alberto Cerri piace in Turchia: sondaggi di Besiktas e Galatasaray. In stand-by, per il momento, le uscite di Castro e Ionita. Luca Cigarini, in scadenza di contratto, è nel mirino di Parma e Fenerbahce, ma la società non vuole privarsene.