© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Borini è un nuovo calciatore dell'Hellas Verona. Dopo aver sondato diversi profili, la società scaligera ha deciso di puntare sull'esperienza dell'attaccante classe '91, che arriva dal Milan in prestito fino a giugno con opzione. Nel frattempo, Setti e D'Amico stanno definendo la cessione di alcuni dei gioielli più importanti in rosa per giugno: Amir Rrahmani andrà al Napoli per 12 milioni di euro e c'è l'accordo, sempre coi partenopei, anche per Sofyan Amrabat, che deve però ancora trovare l'accordo con la società di De Laurentiis sulla durata del contratto. Asta in corso per Marash Kumbulla, difensore classe 2000: in prima fila Atalanta e Inter ma il calciatore classe 2000 - che ha una valutazione di almeno 20 milioni di euro piace a mezza Serie A. Vicino l'arrivo in prestito di Federico Dimarco dall'Inter. In uscita ci sono Tupta, Empereur e Tutino, con quest'ultimo vicino all'Empoli.