Il mercato in un minuto - Ecco Parigini. Solito viavai nel Genoa di Preziosi

Il Genoa è l'unica società di Serie A che ha fin qui già ufficializzato tre operazioni: Mattia Perin, Valon Behrami e Mattia Destro. Il Grifone non ha però intenzione si fermarsi e, sfumato Borini che giocherà nell'Hellas Verona, è pronto a mettere sotto contratto Vittorio Parigini, in uscita dal Torino, e uno tra Michal Krmencik del Viktoria Plzen e Roger Martinez del Club America. Sistemato l'attacco, Preziosi e Marroccu proveranno a chiudere in tempo rapidi anche l'acquisto di un difensore: piace Federico Ceccherini, calciatore della Fiorentina.

In uscita Sinan Gumus, Ionut Radu (tornerà all'Inter) e Jawad El Yamiq, così come Antonio Sanabria e Andrea Pinamonti. Per quest'ultimo, seguito da SPAL e Hellas Verona, ci sono però complicanze burocratiche che non rendono semplice la sua partenza. Sono tornati alla base sia Valietti dall'Entella che Asencio dal Pisa, ora entrambi alla ricerca di un nuova sistemazione. A centrocampo è sfumato Jasmin Kurtic, che andrà al Parma. Ma dopo Behrami arriverà entro fine mese anche un altro centrocampista.