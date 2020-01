Il mercato in un minuto: Fiorentina, ancora 3 innesti. Rinnova Sottil

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Fiorentina sarà tre le squadre più attive negli ultimi dieci giorni di calciomercato. Dopo Patrick Cutrone, la società viola vuole acquistare anche una seconda punta e il primo indiziato, al momento, è Gianluca Caprari della Sampdoria. Per il centrocampo, prosegue il tira e molla con il Sassuolo per Alfred Duncan con i neroverdi chiedono 20 milioni di euro. Per la difesa, il ds Pradè ha puntato Juan Jesus della Roma e ha già l'ok del calciatore brasiliano.

In uscita, dopo l'ok per il passaggio di Riccardo Saponara al Lecce (al Genoa nella prima parte di stagione), c'è il centrocampista Szymon Zurkowski sempre più vicino all'Empoli. Federico Ceccherini dovrebbe restare nonostante la richiesta del Genoa. Domani, infine, sarà il giorno di Riccardo Sottil: per lui conferenza stampa e rinnovo del contratto fino a giugno 2024.