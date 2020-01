Il mercato in un minuto - Fiorentina, Cutrone a un passo. Pedro saluta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I risultati altalenanti e il rendimento sotto le attese hanno provocato l'esonero di Vincenzo Montella e costringono la Fiorentina a muoversi con decisione per rinforzare la rosa. Un restyling doveroso, anche per mettere a disposizione di Beppe Iachini elementi funzionali al proprio credo calcistico. Così, in casa viola si prepara una mini-rivoluzione: Bryan Dabo è a un passo dalla SPAL e Riccardo Saponara dal Lecce, mentre Luca Ranieri è cercato in Serie B, così Federico Ceccherini, che piace anche a SPAL e Genoa. L'oggetto misterioso Pedro, invece, si prepara a tornare in Brasile (al Gremio, anche se le offerte dal Vecchio Continente non mancano). E in entrata? La firma di Patrick Cutrone arriverà presto (la formula è il prestito con obbligo di riscatto a 17-18 milioni), poi si penserà a difesa e centrocampo: Juan Jesus e Alfred Duncan sono i due obiettivi principali, Kevin Bonifazi e Soualiho Meité le alternative.