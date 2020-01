© foto di Giacomo Morini

L'arrivo di Patrick Cutrone non può essere l'unico rinforzo in casa Fiorentina. Anche la sfida con la SPAL ha messo a nudo i limiti tecnici di una formazione che, al momento, ha bisogno di ritrovare anche la giusta confidenza in se stessa. Ceduto Bryan Dabo proprio ai biancazzurri, a breve sarà il turno di Saponara al Lecce. Pedro tornerà in Brasile, probabilmente già nel corso di questa settimana, con il Gremio che ha proposto circa 13 milioni. Sorte simile per Eysseric, che ha mercato in Francia. Ranieri piace a Perugia e Frosinone, mentre Sottil è inseguito dal Verona che ha già rinforzato il proprio attacco con l'approdo di Borini. Kevin Bonifazi potrebbe alla fine non arrivare - piace Juan Jesus - mentre Alfred Duncan è ritenuto troppo costoso, visto che il Sassuolo chiede 20 milioni circa. Per la retroguardia piace Freire del Pumas (un'alternativa in caso di cessione di Ceccherini) mentre su Gaston Pereiro c'è mezz'Europa.