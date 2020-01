© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La vittoria in Coppa Italia ha riportato un po' di sereno in casa viola, perché dopo la sfida contro la SPAL erano volate parole grosse, nonostante i tre punti portati a casa. E i toscani stanno lavorando per un colpo in difesa come quello di Juan Jesus, in uscita dalla Roma (che nel frattempo ha chiuso Roger Ibanez). Il brasiliano, abituato alla retroguardia a tre, è comunque appetito anche da alcuni club turchi, come il Fenerbahce. A centrocampo continua a solleticare il nome di Alfred Duncan - ma c'è la concorrenza del Milan - mentre per giugno si parla di Sofyan Amrabat. In uscita c'è Thereau, verso il Belgio e l'Union Saint-Gilloise, così come Pedro, quasi ufficiale il suo trasferimento al Flamengo. Difficile invece l'addio di Benassi, protagonista nelle ultime gare, mentre Zurkowski potrebbe andare all'Empoli, in B.