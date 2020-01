Il mercato in un minuto: Genoa, ecco Eriksson. Via Saponara e Gumus

Lavori in corso in casa Genoa, che dopo Perin, Destro e Behrami è pronto a inserire in rosa altri tre volti nuovi. Ieri ha svolto le visite mediche il centrocampista svedese Sebastian Eriksson, classe '89 che arriva dal Goteborg. Per l'ex Cagliari sarà presto l'ora delle firme, poi le attenzioni di Marroccu e degli altri dirigenti rossoblù si concentreranno sul difensore centrale e sull'attaccante.

In uscita c'è Andrea Pinamonti e l'entourage del centravanti classe '99 è al lavoro per trovare una sistemazione. Riccardo Saponara proseguirà la stagione al Lecce, Gumus è stato ceduto all'Antalyaspor, mentre Sanabria è destinato a restare nonostante il sondaggio del Parma.