© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Hellas Verona lavora sottotraccia per completare la propria difesa. Questo perché a giugno sia Rrahmani che Kumbulla se ne andranno, con una trentina di milioni che passeranno dalle casse del Napoli a quelle del club scaligero. E adesso manca solo Amrabat, il più costoso dei tre, che potrebbe consegnare un'altra plusvalenza enorme ai gialloblù: il giocatore per ora non è convinto della piazza, perché vorrebbe una clausola rescissoria che al momento non è concessa dal club. La Fiorentina è vigile sul calciatore, ma per ora avrebbe la priorità di prenderlo subito. Ritornando alla retroguardia c'è sempre la questione Federico Dimarco, in ballo, dall'Inter. Andato via Crescenzi sarà il turno di Vitale, a un passo dallo Spezia. E al centro si guarda per Magnani, del Brescia, per il quale c'è molta concorrenza.