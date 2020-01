Il mercato in un minuto - Hellas, Dimarco più vicino e libera Vitale

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Hellas Verona procede ad ampie falcate verso Federico Dimarco, terzino dell'Inter. Il nerazzurro potrebbe arrivare anche senza l'approdo di Spinazzola - il piano B è quello che porta a Ashley Young del Manchester United - e poi liberare Vitale, conteso intanto tra Empoli e Livorno, con gli azzurri favoriti. L'arrivo di Fabio Borini esclude altri innesti in avanti, almeno sulla ipotetica linea dei trequartisti, mentre ci potrebbe essere un inserimento in difesa: sono molto avanzati i colloqui con la Roma per Mert Cetin, difensore turco che vedrebbe ristretti i propri spazi con l'arrivo di Roger Ibanez, oramai a un passo dai giallorossi. Per l'attacco piace Pinamonti, bisogna valutare l'inserimento della Fiorentina per Sofyan Amrabat: il club era già d'accordo con il Napoli che, però, pretendeva di non inserire una clausola rescissoria nel contratto. Così la situazione si è bloccata, favorendo i viola che lavorano già per giugno.