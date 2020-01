© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una macchina certamente perfettibile ma dove, al momento, tutti gli ingranaggi girano alla perfezione. Sicché la riflessione di Setti e D'Amico è chiara: perché toccarli? Non è un gennaio paradossalmente facile per l'Hellas Verona, dove società e dirigenza devono lavorare sulle seconde linee cercando occasioni per i titolari. In primis l'esterno mancino: uscirà Luigi Vitale verso la Serie B, è pronto il forcing per chiudere per Federico Dimarco dell'Inter. Non mancano le uscite: Lubomir Tupta, Gennaro Tutino, Alan Empereur, il club pensa anche all'opportunità di prendere un attaccante di peso ma servirebbe prima l'occasione giusta e pure gli addii nel reparto. L'ultima idea è Andrea Pinamonti in uscita dal Genoa, c'è anche la SPAL.