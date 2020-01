Il mercato in un minuto - Hellas, pressing Dimarco poi le uscite

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Hellas Verona non molla l'obiettivo Kevin Agudelo, ventunenne trequartista colombiano del Genoa. Trattativa in corso, presente e futuro nei pierdi e nei colpi del giocatore che sarebbe gradito a Ivan Juric. Sul terzino Federico Dimarco dell'Inter resta il nome più caldo, in uscita Luigi Vitale piace a Livorno e Spezia. Intanto può uscire Claud Adjapong (è di proprietà del Sassuolo), spunta l'ipotesi Salernitana che vorrebbe farne un perno della propria retroguardia. Poi il difensore gialloblù Alessandro Crescenzi, attualmente fuori lista, è pronto per trasferirsi in serie B al Livorno con la formula del prestito sino a fine stagione. E' arrivata ieri l'ufficialità del passaggio di Daniel Bessa al Goias. L'ex gialloblu ha voluto ringraziare e salutare Verona con un messaggio sul suo profilo Instagram.