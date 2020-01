Il mercato in un minuto: Hellas, sorpresa Agudelo. Amrabat, Napoli o viola

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sorpresa in casa Hellas Verona: in arrivo alla corte di Ivan Juric ci sarebbe Kevin Agudelo dal Genoa. Un colpo tra presente e futuro, trattativa in fase avanzato col ds D'Amico che vuole proseguire nella costruzione del futuro del club col trequartista colombiano del Grifone. In arrivo Federico Dimarco dall'Inter per la corsia mancina, fuori Luigi Vitale che però nicchia sul Livorno preferendogli l'Empoli dove è già andato Liam Henderson in prestito con diritto di riscatto ufficialmente. In uscita anche il regista Andrea Danzi che però gli scaligeri danno solo in prestito secco. Ci sono Venezia e Cittadella in Serie B. Chiosa su Sofyan Amrabat: è testa a testa tra Napoli e Fiorentina per prenderlo in estate, è la settimana decisiva.