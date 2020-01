© foto di Image Sport

Passato agli annali l'approdo di Fabio Borini, dal Milan, l'Hellas Verona sente profumo di Europa League dopo la vittoria contro il Genoa. Campionato ancora lunghissimo, con possibilità di migliorare ulteriormente il proprio score nella sfida contro la Lazio, ma l'intenzione è quella di arrivare anche a qualche altro acquisto. Piace Raoul Bellanova, del Bordeaux, terzino sinistro che è stato proposto anche all'Atalanta. Situazione che però non si sblocca e Verona che potrebbe approfittarne. Per la difesa piace Dimarco dell'Inter, anche se c'è bisogno dell'eventuale acquisto di Ashley Young (che potrebbe concretizzarsi nelle prossime 48 ore) mentre Ionut Radu non sembra un obiettivo, visto che Silvestri sta facendo bene. Tanti i nomi in uscita per giugno: da Rrahmani ad Amrabat - che piacciono al Napoli - mentre per Kumbulla c'è una discreta bagarre.