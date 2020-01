© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con l'addio di Mattia Destro, passato al Genoa, il mercato in uscita del Bologna è chiuso. Almeno questo ha annunciato il responsabile dell'area tecnica Walter Sabatini nelle scorse ore. Anche se il difensore Nehuen Paz potrebbe comunque partire con destinazione Boca Juniors. L'addio dell'argentino potrebbe diventare realtà una volta che i rossoblù avranno chiuso per l'arrivo di Roger Ibanez dall'Atalanta: con la Dea l'operazione è già stata impostata sulla base di un prestito biennale con obbligo di riscatto nel 2021. L'accordo con l'entourage del giocatore invece è in via di definizione. Situazione simile per Musa Barrow, che arriverà a Bologna per una vifr vicina ai 15 milioni di euro (per un totale complessivo dei due giocatori vicino ai 20 milioni di euro).

Teoricamente le operazioni del Bologna dovrebbero finire qua, anche se non è da escludere un assalto finale del Besiktas per Federico Santander. Se dovesse partire il Ropero, tutto su Alfredo Morelos del Glasgow Rangers.