Il mercato in un minuto - Il Parma chiude per Kurtic. Ora la punta?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Parma vince la corsa per Jasmin Kurtic. Dopo un lungo corteggiamento, il club ducale ha sostanzialmente chiuso per il centrocampista sloveno, in uscita dalla SPAL. Affare da 4 milioni, con l'inserimento di bonus che raccontano delle ambizioni del club crociato. Prossimo fronte, l'attacco: nel mirino c'è Antonucci, baby talento della Roma seguito da diversi club anche esteri, mentre su Teodorczyk spunta il Besiktas, che pare intenzionato a trovare in Italia il proprio prossimo rinforzo offensivo. Torna d'attualità il futuro di Matteo Darmian: l'Inter ha trovato un'alternativa in Young sulla fascia, ma qualche tentennamento e la possibilità che Godin faccia le valigie (al momento remota, ma non da escludere). L'impressione è che comunque il difensore ex Manchester United resti alla corte di D'Aversa e Faggiano almeno fino al termine della stagione. L'ambizioso Bari si è fatto avanti per Siligardi: difficile vederlo in Serie C.