© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giornata di ufficialità per Christian Eriksen, dopo le visite mediche di ieri mattina. Il danese è ora un nuovo giocatore dell'Inter e va ad aggiungersi agli altri due acquisti come Victor Moses e Ashley Young. I nerazzurri lavorano ancora per raggiungere l'accordo con il Chelsea per Oliver Giroud: balla ancora un milione di euro fra la richiesta di Marina Abramovich e l'Inter, le parti sono fiduciose di concludere positivamente il suo acquisto, ma nel frattempo i minuti continuano a passare. Ancora in stand-by l'opzione Llorente - su cui c'è anche il Parma - mentre è ufficiale l'addio di Politano al Napoli. In compenso l'Everton ha proposto 14 milioni di euro per Vecino, cifra considerata insufficiente per il momento. In caso di addio c'è la possibilità di arrivare a Juraj Kucka del Parma, con cui c'è in ballo anche la possibilità Radu.