Il mercato in un minuto: Inter, gennaio da protagonista. Attesa Eriksen

Dopo Ashley Young dal Manchester United, ecco Victor Moses dal Chelsea. Salutato il Fenerbahce, il nigeriano ha svolto oggi test e iter medico ed è un nuovo giocatore dell'Inter. Affare in prestito con diritto di riscatto complessivo a 10 milioni per prenderlo dai Blues. Con la società di Roman Abramovich sarà poi la volta di Olivier Giroud: 5,5 milioni al Chelsea bonus compresi, contratto fino al 2022 per il giocatore, prima però servirà cedere Matteo Politano. Torna in auge la Roma, si può fare in prestito con obbligo di riscatto dilazionato al 2021 fissato a 20 milioni. Poi Christian Eriksen: domani giocherà con il Tottenham, se l'offerta salirà a 15+2 di bonus allora si potrà chiudere tutto già in settimana. C'è fiducia in casa Inter, con la dirigenza che intanto pensa al futuro. Incontro con l'agente di Tahith Chong in scadenza con il Manchester United, può invece andare a farsi le ossa Sebastiano Esposito in prestito al Parma.