© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chiare e annunciate le esigenze di casa Inter a gennaio: un centrocampista di livello e un esterno mancino che possa fare tutta la fascia, visto che le condizioni di Asamoah non lasciano tranquilli. Il nome di Arturo Vidal resta il preferito, pur con tutte le difficoltà del caso nello strappare il cileno al Barcellona. Stesso gradimento e forse ancora maggiore per Christian Eriksen che ha sì caratteristiche diverse, ma che Conte accoglierebbe a braccia aperte. Difficile a gennaio visti i 20 milioni richiesti dal Tottenham, operazione molto più probabile per giugno quando il danese sarà libero da vincoli. Capitolo esterno: Marcos Alonso ed Emerson Palmieri del Chelsea, con Layvin Kurzawa del PSG, restano i preferiti ma le valutazioni superiori ai 30 milioni spaventato. Sead Kolasinac dell'Arsenal sarebbe un profilo più a basso costo, ma oggi il più vicino (anche per gradimento di Conte) è Ashley Young, prendibile previo pagamento di un indennizzo allo United. Se poi avanzeranno soldi e spazio salariale, tutto su un centravanti di peso, con Olivier Giroud che ha già dato il proprio ok.

In uscita resta Gabigol: il Barça è la voce dell'ultima ora ma i club brasiliani restano avanti. In caso di buone proposte via anche Federico Dimarco (Hellas in vantaggio) e Matteo Politano, valutato non meno di 25 milioni.