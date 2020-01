Il mercato in un minuto - Juve, mercato chiuso. Dipende da Chiellini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giorgio Chiellini è diventato il giocatore chiave di questo mercato di gennaio. Inizialmente lo era Daniele Rugani, per cui c'era un'offerta sul tavolo da parte della Sampdoria (oltre al Milan interessato), che era diventato il quarto giocatore dietro Bonucci, Demiral e De Ligt. Invece l'infortunio dello stopper turco potrebbe aprire qualche porta anche a Rugani che, finora, aveva giocato solamente una partita. Congelata quindi la sua cessione, si è parlato di un possibile inserimento in più: cosa vera, ma sarà eventualmente un'opportunità alla Caceres, per completare l'organico, ammesso e non concesso che Chiellini non sia già virtualmente pronto a fine gennaio. A quel punto non ci saranno più movimenti per i big. E in uscita? Dovesse arrivare una proposta da 25-30 milioni allora Can sarà ceduto, mentre è vicino alla conclusione il doppio passaggio tra Anderson Marques e Matheus Pereira: il primo arriverà in Italia e potrebbe anche essere prestato (oppure utilizzato in Under23), il secondo farà percorso inverso andando al Barcellona ma rimarrà al Digione fino a fine stagione.