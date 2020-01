Il mercato in un minuto - Juve, non c'è accordo col Barça per lo scambio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un'idea di scambio quasi tramontata, lo sguardo al futuro e le cessioni. La Juventus si muove con grande cautela sul mercato, senza strafare, ben consapevole di avere una rosa fortissima e difficile da migliorare. Pochi ritocchi, ma buoni, soprattutto in prospettiva: dopo Dejan Kulusevski, è Sandro Tonali l'obiettivo per il centrocampo del futuro. I bianconeri monitorano anche il talento colombiano Jorge Carrascal, classe 1998 di proprietà del River Plate. Ivan Rakitic a Torino, Federico Bernardeschi al Barcellona: le due società hanno provato a imbastire lo scambio, ma le pretese della Vecchia Signora (20 milioni oltre al croato per l'azzurro) sono state giudicate eccessive dai catalani. Pjaca si appresta a diventare un giocatore del Cagliari (prestito con diritto di riscatto), mentre i senatori del Bayern riaccoglierebbero volentieri Douglas Costa. Il Borussia Dortmund continua a inseguire Emre Can: nel caso partisse Paco Alcacer, i gialloneri potrebbero sferrare l'assalto decisivo.