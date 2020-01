Il mercato in un minuto: Juve, Paratici chiude il mercato. Pjaca riparte

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo Kulusevski il mercato della Juventus è chiuso, ed Emre Can resterà a Torino. Se lo dice Fabio Paratici, difficile non credergli. Il ds bianconero in più occasioni ha rimarcato l'intenzione di non cambiare la rosa nelle mani di Sarri, che per la cronaca ringrazia, in questo mercato di riparazione. Il fatto che però la Vecchia Signora abbia cercato, invano, di anticipare l'arrivo dello svedese, testimonia che qualcosa, sottotraccia, si muova comunque. In buona sostanza: non arriva nessuno, ma alle occasioni, dalle parti della Continassa, saranno sempre attenti. Difficile Eriksen, difficilissimo Pogba: sarebbe una beffa vederlo finire però al Real Madrid in questo inverno? Discorso diverso per quanto riguarda le uscite: in partenza c'è anzitutto Pjaca, seguito dal Cagliari che a oggi è in pole position sulla concorrenza. Dall'Inghilterra continuano a bussare per Demiral, ma da Torino rispondono picche. Qualche spiraglio, se il recupero di Chiellini dovesse continuare a procedere bene, potrebbe aprirsi per Rugani: l'ex Empoli ha storicamente mercato in Inghilterra, dove piace soprattutto al Leicester.